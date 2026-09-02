Miss Nuevo León renuncia a su título

Arisbe Cueto, una de las participantes de Miss Universe México, renunció a su título como Miss Nuevo León. A través de un post, que ya no está disponible en su cuenta de Instagram, sugirió que fueron algunas de las irregularidades que, presuntamente, atestiguó durante el proceso de elección lo que la hizo tomar la decisión.

María Vargas se convirtió en la nueva Miss Universe México y, como suele ocurrir en cada edición, hay quienes piensan que su coronación no fue justa y que existían otras concursantes con mayor potencial y preferencia del público.

Una de ellas es Arisbe que, desde días previos a la final del certamen de belleza, recibió apoyo, de forma exponencial, de usuarios en redes que la consideraban la indiscutible futura ganadora. “Por Dios, eres la más hermosa de esta edición”. “La más auténtica de la competencia”. “Tienes mi apoyo, vamos por esa corona”. “‘The next’ (la siguiente) Miss Universe México”, fueron algunos de los comentarios que recibió en los últimos días.

Mala fortuna

Sin embargo, Cueto —de 23 años— no entró en el top five de finalistas, lo que causó el disgusto de muchos y también de la propia modelo (cirujana dentista de profesión), no por el hecho de no llevarse la corona, como era la expectativa de sus seguidores, sino porque, como dijo en sus redes, considera que, durante el proceso, existieron supuestas anomalías.

Esa habría sido la causa que la motivó a renunciar a su título estatal, como Miss Nuevo León pues, a pesar de que nació en Tampico, Tamaulipas, desde muy pequeña, se mudó con su familia a Monterrey, en donde pertenece, en la actualidad.

Mensaje

“Hoy (domingo 30 de agosto) quiero comunicar una decisión que no ha sido fácil, pero que tomo con absoluta convicción, he decidido renunciar a mi título como Miss Universe Nuevo León 2026… Antes de comenzar este camino, recibí muchas advertencias sobre lo que podría encontrarme, sinceramente, en su momento, preferí no creerlas”, externó.

La joven no dejó pasar de vista que ella no es la única que considera que pudo existir algún tipo de irregularidad; es consciente que, en redes sociales, hay muchas personas que también así lo consideran. “Después de vivir este proceso adentro, entiendo el porqué de muchas de ellas y también por qué tantas personas han llegado a sus propias conclusiones sobre lo sucedido”.

Aclaró —además— que, la renuncia a su título no tiene que ver con que ella no se llevara la corona. “Solamente puedo hablar de lo que viví y observé, pero quiera dejar algo muy claro, esta decisión no nace de no haber obtenido un resultado, es la conclusión de todo un proceso”, explicó.

Cabe mencionar que, cuando Fátima Bosch, la todavía hoy Miss Universe y, quien entregó la corona a Vargas, exhortó a algunas de las candidatas del certamen a acercarse a la ganadora para alentarla por su triunfo, Arisbe fue de las jóvenes que se unió al abrazo entre ellas.

Tras publicar el post de su renuncia, tiempo más tarde, Cueto eliminó su comunicado, tras recibir críticas de usuarios pues, como dijo, meses antes, al podcast de Daniel Herrera, “lo que más ha pesado es el ‘hate’ en redes”.