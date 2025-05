Miss Somalia, víctima de mutilación

Durante una de las etapas más significativas de Miss Mundo 2025, Zainab Jama, representante de Somalia, compartió públicamente una experiencia que marcó su vida. Jama reveló públicamente que durante su infancia fue víctima de mutilación genital femenina (MGF), una práctica que sigue afectando a millones de niñas en su país.

El momento ocurrió hace un par de días, durante la fase “Head to head” del concurso, cuando Jama tomó la palabra para hablar no solo por ella, sino por todas aquellas mujeres que no pueden alzar la voz. “Como sobreviviente de la mutilación genital femenina, hablo por los millones de niñas cuyas voces fueron silenciadas antes de que tuvieran la oportunidad de vivir libremente”, dijo con la voz entrecortada.

Zainab relató que fue sometida a una de las formas más severas de MGF, conocida como infibulación, por tres mujeres sin formación médica. “Me cortaron el clítoris, luego los labios internos y externos. Recuerdo que grité de dolor. No hay consuelo, solo sangre y silencio”, contó.

Después del procedimiento, la modelo fue encerrada por varios días con las piernas atadas y sin cuidados médicos. Lejos de mantener ese recuerdo en silencio, Jama convirtió su historia en una causa. Actualmente lidera la Fundación Iniciativa Femenina, proyecto enfocado en erradicar la MGF y brindar apoyo a otras sobrevivientes.

Su testimonio no solo conmovió a la audiencia, también a la presidenta del certamen, Julia Evelyn Morley, quien subió al escenario para abrazarla.