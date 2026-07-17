Miss Universo México ya tiene sede

Después de un año azaroso y polémico, la organización Miss Universo México está lista para coronar a su nueva reina, y están confirmadas las 32 aspirantes para este título, quienes el 29 de agosto se reunirán en Los Cabos, Baja California, donde se llevará a cabo la final.

Fue la propia Fátima Bosch, Miss Universo México 2025 y la anterior reina nacional, quien dio a conocer la sede para elegir a la nueva representante de México en el concurso internacional. Teniendo como fondo las playas de Los Cabos, la reina de belleza explicó a través de una entrevista para el programa Sale el sol, que sería este paradisíaco lugar la sede para este evento, el cual estará lleno de sorpresas.

Más que una corona

Después de hacer este anuncio, Fátima le mandó un mensaje a las 32 participantes de este certamen: “La realidad no es perseguir una corona, es buscar convertirse en la mujer que sí la podría sostener y que podría hacer cosas buenas con ella, porque al final del día, lo que se mide es el impacto de la vidas que puedes cambiar, cuando tengas la plataforma”.

Fátima explicó que aún no conoce a las participantes, pero lo hará durante la concentración que se realiza unos días previos a la final, también dijo estar enterada de que muchas de ellas traen proyectos sociales que buscarán impulsar con su corona.

Durante los días previos a la final, las 32 aspirantes a la corona de Miss Universo México 2026 realizarán diversas actividades, entre ellas algunas etapas eliminatorias, como la de traje de baño y vestido de noche, entrevistas con los jueces y visitas a algunos de los lugares más importantes de Los Cabos, porque una de las finalidades es promover todo lo que puede ofrecer un lugar así.

Aún no se ha definido el horario de transmisión, pero como sucedió el año pasado, podrá verse a través de la señal de Imagen Televisión y más contenido en las redes sociales de la organización de Miss Universo México.