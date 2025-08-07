Misteriosa muerte de Yanin Campos

El pasado lunes se confirmó el fallecimiento de Yanin Campos, exparticipante de Master Chef, tras un accidente automovilístico ocurrido en una avenida del estado de Chihuahua.

Sin embargo, en las últimas horas han surgido elementos que podrían rodear de misterio su muerte, ya que se ha revelado que la influencer y modelo habría recibido amenazas.

Según los primeros reportes, Yanin viajaba en una camioneta aparentemente que salía de la agencia cuando ocurrió el impacto. Aunque fue trasladada con vida a un hospital en la capital del estado, perdió la vida a los 38 años a causa de las graves lesiones.

Hipótesis

Entre las hipótesis del accidente, se manejan el exceso de velocidad, una posible distracción al volante y hasta una falla mecánica, lo que ha llamado la atención debido a que el vehículo era prácticamente nuevo.

El portal Publimetro aseguró tener en su poder un video en el que Yanin habla de haber sido amenazada. En el clip, alterada, expresa: “Vete a la chingada, yo ya no voy a caer más en tu puto juego. ¿Quieres que me salga lo pinche loca? Me va a salir y me va a valer madre… Porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo… ¡Atrévete, güey, hazlo, hazlo!”.

Tras su muerte, resurgieron otros clips donde confrontó a Conrado Martínez (exproductor de Master Chef y La casa de los famosos) y su esposa, la sexóloga Denny Welsh. Campos los acusa de haberla engañado y usado para una experiencia sexual en una supuesta “relación abierta”.

En uno de sus últimos videos, Yanin dio a entender que alguien creaba cuentas falsas para vigilar su perfil, lo que en redes sociales ha alimentado las especulaciones en torno a su fallecimiento.