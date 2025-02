Después de 20 años de historia, la sucursal de Mixup en Zona Rosa comenzó su proceso de cierre definitivo. Este establecimiento, que marcó la vida de miles de melómanos y coleccionistas, se suma a la lista de espacios físicos que han desaparecido debido al auge del consumo digital. Este cierre marca el fin de un lugar que albergó momentos icónicos para fanáticos y coleccionistas, dejando una profunda huella en la industria y en la memoria de sus clientes.

Fundada en 1989, Mixup se consolidó como una de las principales cadenas de tiendas especializadas en la venta de discos compactos, vinilos, cassettes y películas. En sus más de 20 años de existencia, la sucursal de Zona Rosa fue testigo de eventos memorables, entre ellos la multitudinaria firma de autógrafos de la banda de rock mexicana Café Tacuba, que reunió a más de 7 mil fanáticos en sus instalaciones. Además, fue un punto de encuentro para artistas y seguidores, con visitas de exponentes como Juanes, Soda Stereo, Paty Cantú y Marco Di Mauro.

Ante el inminente cierre de la sucursal, clientes y fanáticos de la música dieron su opinión. “Una vez que fui con todos mis amigos del trabajo. Ese día encontré una playera de Queen que me gustó mucho y se la regalé a mi novia”. “Pasar horas y horas entre discos de heavy metal”. “Creo que ahora tendré que hacer la mayoría de mis compras en línea y en bazares especializados”. “Ya no compro, uso el servicio de Apple Music”. “La tienda había perdido su fuerza desde hace años, pero esto podría ser el impulso final para fortalecer los medios digitales. Me genera bastante melancolía”. “Creo que ninguno. Ya es solo un recuerdo”. “Pasé bonitos momentos ahí. Y en el Tower Records de Niza, en Zona Rosa”, son algunos de los comentarios.

A pesar del impacto de la digitalización en la industria musical, el cierre de Mixup Zona Rosa representa el fin de una era para quienes crecieron visitando la tienda en busca de su disco favorito o esperando conocer a sus artistas preferidos.