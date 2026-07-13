Moana enlaza a sus dos protagonistas

Para el compositor Lin-Manuel Miranda, regresar a las costas de Moana (2026) diez años después del estreno del fenómeno del género animado significó honrar a las islas polinesias.

La película, actualmente en cines, marca el regreso de Dwayne Johnson como Maui y suma a actores como la debutante Catherine Laga’aia, quien encarna a la protagonista navegante y líder de su tribu.

Nueva generación

El pase de estafeta se hizo a través de una nueva canción para Moana, titulada “Along the way” (“En el camino”), reuniendo las voces de la original voz de Moana, Auli’i Cravalho y a Laga’aia en los créditos finales. “Lo primero que dije fue que no quería componer nuevas canciones que sonaran a un pretexto gratuito, sino que en verdad formaran parte del tejido narrativo de la película. El director Thomas Kail me dijo que la voz original de Moana, Auli’i, seguía como productora ejecutiva. Me entusiasmé y me tardé una semana en componer ‘Along the way’, donde escuchamos las voces de ellas mezclarse”, dice Miranda vía Zoom desde Nueva York.

Miranda, ganador del Tony, Emmy y el premio Pulitzer por su musical de Broadway Hamilton (2015), explicó que una de las metáforas de Moana es la paciencia necesaria para encontrar tu propia ola; esa que te impulsará a saltar el arrecife hacia la gran aventura de tu vida en alta mar. “Escribir mi primera obra In the Heights (2002) fue mi oportunidad para ir más allá de ese arrecife de vida que mantenía contenidos mis sueños en un escritorio de profesor sustituto en Nueva York. Amé dar clases, pero creo no hubiera sido tan buen maestro como creador de musicales en teatro y cine”, compartió el artista de 46 años con raíces de Puerto Rico.

El nominado al Óscar por su tema de la original Moana (2016) “How far I go” y por la canción “Dos oruguitas” de Encanto (2021), manifestó su gusto por regresar. “Rendir homenaje a la cultura de las islas Polinesia es un honor”, dice.

Ella es Moana

La australiana Catherine Laga’aia, de entonces 18 años, fue reclutada para ser Moana luego de cantar “How far I go” en un video que le dio el papel entre más de 32 mil competidoras. Con raíces samoanas, Catherine, de 19 años, es hija del actor Jay Laga’ia, quien apareciera en los episodios II y III de Star Wars interpretando al capitán Typho. “Es un honor para mí ser parte de este legado de Moana. Afortunadamente al momento de filmar me di cuenta que el cine es colaboración y me pude ayudar mucho con el gran Dwayne Johnson (Maui), con quien construí la mayoría de las escenas”, aseguró.

Uno de los aspectos que más disfrutó la joven australiana de este largometraje fue que se filmó en mar abierto, además de en enormes tanques de agua, donde gran parte de las escenas requirió permanecer sobre una balsa bajo condiciones de humedad permanente. “Lo que más me llevo en el corazón es haber conocido a la gente de estas islas del Pacífico y rendirle tributo a su cultura”, concluye Laga’aia.