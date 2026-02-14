Moby no estará en el Vive Latino

Moby les rompió el corazón a sus fans mexicanos al dar a conocer que su próxima participación en el Vive Latino 2026 se canceló. Aunque no se revelaron los detalles, los organizadores confirmaron que el artista no se presentará en el festival.

Fue por medio de un corto comunicado que los organizadores del Vive Latino indicaron que Moby ya no sería parte de la edición de este año. “Debido a circunstancias imprevista fuera de su control, Moby no podrá asistir al Vive Latino. Envía amor y gratitud a todos”, escribieron.

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes esperaban el regreso del DJ de Harlem, Nueva York, a los escenarios aztecas. De inmediato comenzaron las preguntas sobre los motivos de la cancelación y sobre lo que significará la incorporación del productor musical.

Se trata de uno de los cambios más relevantes en el cartel a pocas semanas del evento, lo que genera expectativa sobre cómo quedará conformada la jornada musical.

Después de darse a conocer que Moby ya no formará parte del Vive Latino 2026, informaron que el famoso DJ Steve Aoki se une al festival, tomando el lugar que había dejado el productor. “Steve Aoki se une a nuestra celebración”, se lee en el anuncio. El DJ, que en diferentes ocasiones ha visitado México, estará en el Vive Latino 2026 el próximo domingo 15 de marzo.

Su incorporación modifica el tono de esa jornada del rock y promete una actuación cargada de electrónica para los asistentes, efectos visuales y la intensidad que caracteriza sus conciertos alrededor del mundo.