Modelo altera el orden público

Gloria Torres, quien forma parte del atractivo visual del programa Es show, fue arrestada por autoridades de Nuevo León, pero lo que más preocupó a la modelo fue cómo lució en la foto de su ficha de detención.

La creadora de contenido, conocida en redes sociales como “La Vacuna”, fue detenida la pasada madrugada del martes bajo cargos de alterar presuntamente el orden público en calles del municipio de San Nicolás. Su presentación ante las autoridades se dio porque intentó huir en su vehículo tras ser denunciada por quejosos. Así, fue llevada a las instalaciones correspondientes y liberada unas horas después, tras pagar una multa administrativa de 3 mil 960 pesos.

Tras mirar la foto de la ficha, donde se le ve con todo el cabello desaliñado, Gloria comentó a sus seguidores: “Si hubiera sabido que me iban a filtrar esa fotografía, me hubieran avisado para retocarme, porque me sale el cabello muy despeinadito”.

Indicó que pronto dará su versión de los hechos.