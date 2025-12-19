Modelo muere buscando donaciones

Se conformó el fallecimiento de Lucero Guadalupe López Ramírez, de 22 años, reina de belleza originaria del sur de Veracruz. El deceso fue derivado de un fuerte accidente automovilístico que sufrió en la autopista Veracruz-Córdoba.

De acuerdo con el reporte, la joven Lucero hizo este viaje con el fin de adquirir juguetes y dulces, los cuales planeaba entregar a niñas y niños de comunidades vulnerables del sur del estado de Veracruz, esto con motivo de las fiestas decembrinas y la Navidad.

Hasta hace poco no se había dado conocer el peritaje ni los motivos que pudieron originar este fuerte accidente que provocó que la unidad donde se trasladaba Lucero Guadalupe saliera del camino y terminará volcado en este tramo carretero.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La joven Lucero era originaria del municipio de Oteapan ubicado al sur de Veracruz. Se dio a conocer que durante el año 2023 obtuvo la corona como Flor de Mayo en dicho municipio y compitió como Señorita Veracruz.