Modelo muere en ataque armado

A la colombiana Laura Nathali Forero Montealegre, conocida como Nathalya Montenegro, le tocó perder. Y es que, luego de vivir cómodamente en Dubai, la modelo regresó a Colombia para ver a su familia, pero ahí fue alcanzada por la muerte.

Medios colombianos reportaron que la también influencer fitness conocida en redes como Nathalya Montenegro murió durante un ataque armado registrado el pasado 9 de agosto en un conjunto residencial ubicado en zona rural.

Pesquisas

Las primeras investigaciones indicaron que Natha, quien posó para las cámaras de El Gráfico, estaba en su país para compartir unos días con sus hijos, su pareja y otros familiares.

Ella y otras personas se hospedaban temporalmente en la quinta del conjunto residencial, cuando hacia las 5:15 de la tarde varios hombres armados habrían pasado una zona de bosque e ingresaron al lugar y, posteriormente, atacaron a las personas que se encontraban en la vivienda.

Nathalya sufrió heridas por arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció antes de recibir atención médica. En el mismo ataque resultó herido Brandon Jiménez Valero, quien permanece bajo atención médica.

Ahora, la investigación busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen, identificar a los responsables y establecer si existía algún tipo de amenaza previa contra las personas que estaban en la vivienda.

Como parte de las pesquisas, se ubicó en un conjunto residencial en Bogotá un vehículo presuntamente relacionado con el ataque.