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Moisés Peñaloza se va de la casa

Agosto 25 del 2026
Moisés Peñaloza se va de la casa

“Ser ‘mueble’ tendrá consecuencias”, fue la frase con la que desde hace unos días la producción de La casa de los famosos México puso un ultimátum a los habitantes, y es que, a punto de llegar a la mitad del juego, los protagonistas todavía no sacan a relucir sus estrategias.

Por eso es que las reglas cambiaron y este domingo, durante la cuarta gala de eliminación, los participantes se llevaron una sorpresa. A diferencia de las anteriores, esta gala no hubo posicionamiento, y es que, tras un fuerte regaño de la producción y del público, se decidió quitar una de las dinámicas más fuertes, porque “no saben usarla”.

Al final de la noche y entre especulaciones y fuerte posicionamientos, quien abandonó la competencia fue Moisés Peñaloza.

Rompe el silencio

La noche del domingo 23 de agosto dejó una silla giratoria vacía y un nombre claro: Moisés Peñaloza se convirtió en el cuarto eliminado de La casa de los famosos México 2026, tras una gala en la que la conductora Galilea Montijo y La Jefa cancelaron los posicionamientos y nueve nominados esperaron el veredicto del público hasta el último segundo.

Peñaloza llegó al foro con la cabeza fría. Ante Montijo y los aplausos del público, no escondió su postura: “Estoy muy contento, quería continuar evidentemente, pero sabía que se venía el tiro”.

El viernes previo, Brianda Deyanara ganó la salvación y se retiró de la placa, que quedó con ocho participantes en riesgo: Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Masad, Flor Vigna, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa y Ese Pérez. Durante la gala, Montijo fue anunciando a los salvados uno por uno: primero Flor Vigna, luego Masad, Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Yahir.

Con cada nombre pronunciado, la tensión sobre los tres restantes crecía. Ese Pérez, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza ocuparon la silla giratoria. El público había votado y finalmente Peñaloza salió. Ese y la exintegrante de OV7 regresaron a la casa.

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