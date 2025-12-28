Moldean el pasado con barro

En lo alto de la zona fría de Naolinco, donde la neblina baja temprano y el silencio parece antiguo, las mujeres de San Miguel Aguasuelos continúan moldeando una de las tradiciones más antiguas del estado: los nacimientos de barro. Cada diciembre, las casas-taller del pueblo se convierten en un hervidero de manos, hornos y figuras que viajan a mercados de Veracruz, Xalapa y Puebla.

La elaboración es manual. No hay moldes ni producción en serie. El proceso inicia con la recolección del barro en las laderas; después viene el secado, la molienda, el colado y el amasado, que debe reposar antes de ser trabajado. Las artesanas modelan cada figura con un saber que se transmite de madres a hijas.

“Cada pieza tiene su carácter”, explica una de las alfareras. “Aunque hagamos muchas, ninguna sale igual”. Ese es el atractivo que mantuvo la tradición vigente durante cuatro generaciones. Su técnica es variada, los acabados van desde el bruñido, el pastillaje y la decoración con engobes naturales, pero conservan el histórico momento del encuentro con el niño en el pesebre y los adoradores.

Los nacimientos representan la principal fuente de ingresos para varias familias. La venta se complementa con figuras decorativas. San Miguel Aguasuelos en un referente de la alfarería tradicional de Veracruz.