Molotov lanza canción por el Mundial

El grupo de rock Molotov se une al festejo del Mundial de Futbol 2026 con el lanzamiento de “Viva México”, un sencillo inédito, en colaboración de EM Jay y MC Davo. ¿La reacción de sus fans?Piden que sea considerada como canción oficial del torneo, que tendrá a nuestro país como una de sus tres sedes.

Como parte de las celebraciones previas al evento deportivo, los integrantes de Molotov se reunieron con la cantante jalisciense EM Jay y el rapero regiomontano MC Davo para crear “Viva México”, un tema dedicado a la selección mexicana.

La canción fusiona las melodías de diferentes géneros; rock, rap y urbano mezclados con una letra que connota festividad y expectativa que supone para la afición apoyar el desempeño del equipo mexicano, también hace alusión al Mundial de Futbol de 2014, cuando a la selección se le marcó un penal, mientras se enfrentaba a Países Bajos, por una falta que no lo ameritaba.

Paco Ayala y Randy Ebright, además de ser dos de los compositores—junto a MC Davo, el rapero Went y María José de la Torre—, prestan sus voces al sencillo que ha causado reacciones positivas entre los fans de la banda de rock, pues piden que sea considerada como el tema oficial de la selección.

Molotov ha mostrado su interés por el futbol, prácticamente, desde sus inicios; como parte de su tercer álbum (Dance and dense denso) lanzaron “Me vale Vergara” —escrita por Miky Huidobro—, una canción dedicada al dueño de Guadalajara, Jorge Vergara, que había hecho declaraciones negativas sobre Pumas.

Miky jugó en Pumitas de los ocho a los 12 años, fue defensa y portero y, si bien, finalmente se decantó por dedicarse a la música, siempre se ha mantenido cerca del futbol y al equipo universitario.