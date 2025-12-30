Momsem abrirá concierto de AC/DC

Tenía seis años cuando apareció en pantalla con un abrigo rojo, una voz dulce y una mirada capaz de derretir al personaje más gruñón de la Navidad. Ahora, a sus 32, Taylor Momsen es la voz de The Pretty Reckless, banda que abrirá los conciertos de AC/DC en la Ciudad de México.

Para muchos la agrupación sigue siendo "la banda de la niña de El Grinch", pero la realidad es que se ha ganado, por mérito propio, un lugar en una de las giras más grandes del rock mundial.

Su primer álbum, Light me up (2010), dejó claro el rumbo desde el inicio. Canciones como "Make me wanna die" y "Miss nothing" colocaron al grupo en el radar internacional.

En 2014, con Going to hell, debutaron en el Top 5 del Billboard 200, a partir de ese momento, el nombre de la banda comenzó a aparecer de forma constante en los carteles de grandes giras.

Teloneros

Abrieron conciertos para Evanescence, Guns N´ Roses y Marilyn Manson, y más tarde para Soundgarden. De hecho, estuvieron presentes en el último show de Chris Cornell, una experiencia que marcó profundamente a la banda.

Entre 2024 y 2025, The Pretty Reckless se integró como acto abridor del Power Up Tour de AC/DC, tocando frente a audiencias masivas y consolidando su lugar en los estadios.