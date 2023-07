Mon Laferte está buscando actores y bailarines en Ciudad de México para un video musical, pero lo sorprendente es que busca a hombres con un look en particular. A través de Twitter, la cantautora chilena compartió una imagen sobre un casting para un nuevo videoclip, aunque no especificó de qué canción se trata.

En el folleto digital se lee con letras rojas brillantes “¡Te estamos buscando!”, y se ilustra con una imagen del luchador mexicano conocido como el Perro Aguayo. “Atentxs CDMX, estamos buscando actores y/o bailarines que representen + de 40 años y tengan este perfil para un video musical”, publicaron.

En la imagen, el luchador mexicano aparece con el torso desnudo y con un corte de cabello arriba del hombro. La publicación de la intérprete no ha hecho mucho eco entre sus fans, dado que apenas supera los 540 “me gusta”.

Entre los comentarios, algunos de sus seguidores han reaccionado con “memes” que traen a colación a Lord Farquaad de la película animada Shrek, así como al actor Arnold Schwarzenegger. De acuerdo con la imagen compartida por Mon Laferte, las personas que consideran que cumplen con las características solicitadas pueden enviar un correo electrónico a vclipscasting@gmail.com.

Entre los requisitos que se enlistan para los aspirantes están: fotografías actuales, nombre y edad, así como adjuntar un link con video o coreografía de alguna actuación. El Perro Aguayo fue un luchador mexicano originario de Zacatecas de la década de los 70. Su movimiento estrella era “la lanza zacatecana”, con el cual saltaba sobre su contrincante para caer sobre su pecho, cuando éste se hallaba tendido sobre la lona.

De joven trabajó en una panadería, aunque también probó suerte como zapatero, futbolista y finalmente boxeador. Fue precursor de un estilo de que contemplaba duelos encarnizados. Su nombre real era Pedro Aguayo Damián y junto con Konnan y Cien Caras fundó la AAA, (Asistencia, Asesoría y Administración).