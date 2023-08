Mon y Lana del Rey causan sensación

Lana del Rey sorprendió con su visita a México, luego de hacer un tour por las calles de la capital tuvo un trato muy afectuoso con sus fanáticas y fanáticos.

Los conciertos que ofreció significaron los recitales con convocatorias más altas en toda su carrera, a tal grado que hasta otras cantantes famosas se dieron cita en el Foro Sol, como fue el caso de Mon Laferte que, además de disfrutar del show, tuvo la oportunidad de conocer a la cantante estadounidense.

La historia de Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida por su nombre artístico Lana del Rey, ha sido de éxito. Tras comenzar su carrera cantando en bares, alcanzó reconocimiento mundial, al ser denominada como la mayor exponente del vintage pop. En ese sentido, no sorprende que en México haya encontrado su público cautivo que, desde hace siete años, esperaba expectante el regreso de la intérprete de “Born to die” que piso desde 2016.

Han sido tres las ocasiones en que Lana se ha presentado en México; primero en 2013 en el Pepsi Center, recinto con una capacidad de 7 mil 500 personas, después de eso, tuvieron que pasar tres años para que volviera a pisar territorio mexicano cuando, en 2016, encabezó el festival Corona Capital y, por supuesto, los conciertos que ofreció, los que tuvieron lugar en el Foro Sol, uno de los estadios más grandes en México.

De concentrar un público casi exclusivo en el Pepsi Center, hace una década, en la actualidad del Rey convocó a más de 65 mil personas, logrando sold out en su primera fecha en el Foro Sol, algo que destacó al subir al escenario la noche del martes, por lo que expresó frente a sus fans: “¿Esto es un sueño?”.

Pero esto no fue lo único que compartió con su público mexicano, pues la intérprete de 38 años contó que, de hecho, había una conexión muy especial entre ella y México pues uno de los motivos por los que decidió usar un nombre artístico en vez de hacerse llamar Elizabeth fue porque siente un especial amor por la cultura hispanoamericana, lo que quedó claro cuando, esa misma tarde, antes de arribar a las instalaciones del Foro Sol, se paseó por el Museo Frida Kahlo y conoció el barrio de la Roma, lo que sorprendió a sus seguidores que, desde muy temprano, se dieron cita fuera de las instalaciones del hotel donde se hospedó para seguirle la pista.

Aunque fue la propia Lana quien también resultó sorprendida cuando se enteró de que Mon Laferte, cantautora chile nacionalizada mexicana, estaba entre la audiencia del concierto que ofreció este miércoles. A pesar de que Mon estuvo muy cerca del escenario, lo que se puede comprobar por las historias de Instagram que compartió durante el evento, no fue afectada por la baya que se cayó y produjo que cientos de fanáticas y fanáticos sufrieran una caída grupal que, de acuerdo a lo compartido redes sociales, les produjo múltiples lesiones, si no que la chilena pudo disfrutar sin percances de toda la presentación.

Además, la intérprete de “Amárrame”, tuvo acceso al camerino de Lana, donde protagonizaron un encuentro lleno de elogios pues, si bien Mon no escatimó en hacerle saber su admiración, del Rey no se quedó atrás y le expresó lo buena cantante que le parece y hasta trató de hablarle en español a través de algunas de las frases que intercambiaron. “Te amo, te amo mucho”, le dijo Mon a Lana, mientras la miraba fijamente y la tomaba de las manos, a lo que del Rey contestó recíprocamente, expresando que ella también la amaba en español.

“You’re so good, so good (eres tan buena, tan buena)”, indicó la estadounidense, mientras Mon no daba crédito. “Qué emoción, no puedo creer que te estoy conociendo, eres una diosa”, dijo, y después besó la mano de Lana, pero la artista no aceptó dicho halago, demostrando la gran sencillez que la caracteriza.