Mónica Garza recibió amenaza

Mónica Garza compartió uno de los momentos más desafiantes de su trayectoria profesional al revelar que fue amenazada de muerte tras abordar investigaciones sobre Los Tucanes de Tijuana.

Según relató en el podcast Perversiones de un café, conducido por el periodista Antonio Castañeda, el incidente ocurrió durante la grabación de Historias engarzadas, transmitido por TV Azteca. La experiodista de Ventaneando enfrentó a Mario Quintero, vocalista de la famosa banda norteña, con resultados de una investigación realizada por la Drug Enforcement Administration (DEA).

Al término de la entrevista, mientras posaban para una foto, Quintero hizo un comentario que Garza interpretó como amenaza. “Me dijo al oído ‘oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas, porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”.