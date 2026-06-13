Mónica Huarte, reina en el teatro

La gratitud es uno de los valores de Mónica Huarte, y es el cariño y admiración que siente por Gerardo Mancebo del Castillo Trejo lo que la llevó a aceptar la propuesta de integrarse al montaje de La comedia de las acotaciones, que termina temporada este fin de semana en el Foro La Gruta.

La actriz comparte que el dramaturgo, que cumplió recién 25 años de fallecido, fue su compañero en escena en los inicios de su carrera. “Trabajamos juntos en ‘La capitana Gazpacho’ cuando yo empezaba, fue mi segunda obra y le guardo un gran recuerdo y cariño y esta obra la escribió y ahí estaba, nunca se estrenó, y como justo se cumplen 25 años de que se fue decidimos montarla con gente que además fuimos cercana a él”, comparte.

Una mujer delirante

Mónica Huarte dice que le divierte mucho hacer a Talía pues es una mujer que vive en el delirio, en el Universo Calánime, cosmos absurdo y surreal creado por el autor en el que se desarrollan varias de las historias de su autoría. “Se llama Talía es la reina en ruinas, una mujer terrible que tiene un reino destruido, vive para dar órdenes y sentirse adorada, con la idea de que sigue siendo una reina muy poderosa, pero ya no reina nada, vive de glorias pasadas y está muy divertido porque le pusimos además un acento y una forma de hablar como de actor viejo, es muy gozoso hacerla y tiene además a su bufón que está enamorado de ella”, explica la actriz.

Mónica Huarte comenta que ya sean comedias, dramas, farsas o musicales, el teatro es su pasión y nunca está fuera de su actividad profesional, más allá de que se encuentre en el rodaje de alguna serie o de alguna cinta. “El teatro es donde empecé mi carrera y donde me siento más libre, por eso estoy en esta puesta que hace vigente la dramaturgia de Gerardo a quien honramos a 25 años de su partida”, añade.

En La comedia de las acotaciones actúan Guadalupe Damián, Patricia Yáñez Alicia Martínez, Adriana Morales y Pedro Mira; dirige Alfonso Cárcamo.