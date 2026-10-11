Mónica Jiménez se subió al ring

Para interpretar a Juana Barraza Samperio, mejor conocida como “La Mataviejitas”, la actriz Mónica Jiménez se sometió a una rutina de ejercicio en el gimnasio y a una etapa de entrenamiento de lucha libre, todo con el fin de recrear la manera en la que privaba de la vida a mujeres de la tercera edad en su vida personal.

A Barraza se le atribuyen oficialmente 16 asesinatos a mujeres adultas mayores, Samperio aprovechó su fuerza, corpulencia y habilidades obtenidas arriba de un ring para concretar sus crímenes.

En sus ratos libres era luchadora y se hacía llamar La Dama del Silencio, apelativo que portaba en un llavero que le fue encontrado el día de su detención efectuada el 25 de enero de 2006.

Actriz principal

Jiménez es la protagonista de la serie Mataviejitas para HBO Max que acaba de concluir su rodaje y cuyo estreno será en 2027. “Sí soy fuerte y estoy grandota (risas), pero no estaba entrenada para lo que los guiones me estaban pidiendo y entonces estuvimos meses antes en el ejercicio de fuerza; fue mucha lectura para armar al personaje entre mi visión y los referentes en los cuales está inspirada la historia”, comenta.

La lucha libre, abunda, es un eje importante en la serie dirigida por Humberto Hinojosa, contando en la codirección con J. M. Cravioto. “La historia está inspirada en el caso real, (pero) hay un terreno artístico donde se tejen otras posibilidades, es importante en su terreno de desahogo y de emociones”, apunta Jiménez. “Me aventé desde la segunda cuerda (ya en el ring), estuvimos entrenando diez semanas, cada vez una cuerda más arriba para aventarme al colchón. Para aguantar segundos de lucha libre se necesita buena condición”, detalla.

Mayra Hermosillo interpreta a quien intenta atrapar a la asesina; el rodaje se realizó en locaciones de la Ciudad de México.

Psicología

En la vida real, Barraza Samperio tuvo una madre violenta, por lo que se estima que eso influyó negativamente en su conducta de adulta. “Traté de abordarla desde entender su mente y su herida emocional. No es justificarla, pero detrás de esa acción hay un ser humano que tenía motivos en su cabeza y en su mundo”, apunta.

Mataviejitas es la cuarta producción conocida sobre el caso, pues justo a principios del siglo se lanzó un videohome que dirigió Christian González, casi en paralelo a La Mataviejitas: asesina serial, con Mario Arévalo y Claudia Calderón como protagonistas.

Hace tres años, Netflix estrenó el documental La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas. También actúan Osvaldo Sánchez, Natalia Solián y Carmen Beato.