La cantante Mónica Naranjo celebrará 30 años de carrera musical con un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 23 de enero, un viaje musical llamado Greatest Hits Tour. A decir de la española, estas tres décadas se le pasaron volando, tanto las anécdotas positivas como negativas, de las que ha sabido levantarse y aprender.

“Ha sido interesante, ha sido un viaje muy interesante. ¿Cómo me encuentro yo hoy conmigo misma? Me caigo muy bien, me caigo mejor que antes, porque he aprendido a fluir mejor”, dijo la cantautora en conferencia de prensa. “He aprendido que la perfección es el sitio de la destrucción, porque buscar la perfección es una quimera, no existe”.

La también intérprete de “Solo se vive una vez”, “Óyeme” y “Sola”, comentó que vive un gran momento actualmente. “Es un momento importante en mi discografía, en mi vida laboral; 30 años de carrera y han pasado rápido, lo he disfrutado muchísimo”, dijo la artista, quien inició su camino con el disco Mónica Naranjo, quien se considera mexicana de corazón.