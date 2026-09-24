Montajes que llegarán al Cervantino

El espacio teatral del 54 Festival Internacional Cervantino se desarrollará como una cartografía viva donde el arte escénico abandonará las formas convencionales para encarar las urgencias del presente, interpelar al espectador y tender puentes con el espacio público.

A través de un cruce entre la ficción documental, el rescate de la memoria colectiva y la apropiación comunitaria, el repertorio reunirá producciones de alcance internacional e iniciativas locales que tratan realidades como la vejez, la desaparición forzada, las adicciones y las tensiones del sistema de justicia.

El director y autor Mohamed “El Khatib” presentará La vida secreta de los viejos el sábado 3 de octubre a las 18:00 horas y el domingo 4 de octubre a las 12:00 horas en el Teatro Principal, en una colaboración entre Francia y México. La pieza de ficción documental confronta los prejuicios sobre la afectividad en la tercera edad al llevar al escenario a mujeres y hombres de entre 75 y 102 años, quienes comparten sus vivencias sobre el amor, el cuerpo y la vigencia del deseo.

A partir de una investigación implementada en centros de atención para adultos mayores, el montaje expone cómo la intimidad y la sexualidad adoptan nuevos ritmos frente al declive físico y los estigmas sociales.

Mohamed El Khatib, cofundador del colectivo Zirlib, ha desarrollado una trayectoria que destaca por entrelazar el arte con el sentido político mediante epopeyas íntimas y escrituras del tiempo presente.

Puesta en escena

En tanto la compañía Ojo Negro, proveniente de Guanajuato montará Rastreadoras, bajo la dirección de Miranda Giles, el domingo 4 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro Cervantes.

La obra rompe el silencio en torno a la desaparición forzada en México al entrecruzar la danza butoh, el teatro de sombras, la música en vivo y atmósferas sonoras, al construir una experiencia inmersiva y de profunda carga emocional que invita a encarar el duelo colectivamente y a sensibilizar sobre los movimientos de las mujeres que buscan a sus seres queridos.

Con esta representación, Ojo Negro plantea un espacio de escucha para alumbrar realidades dolorosas y cuestionar la normalización de la violencia. La agrupación, referente del teatro de títeres experimental en el país desde su fundación en 2013, reafirma su estilo distintivo que combina técnicas tradicionales de sombras, papel y mesa con lenguajes escénicos contemporáneos orientados a audiencias jóvenes y adultas.

En ese marco, el Grupo de Teatro Comunitario de San Ignacio “Las pulgas desastrosas”, colectivo surgido del trabajo colaborativo con la comunidad chichimeca de San Luis de la Paz, ejecutará Siete lagartos sospechosos tosiendo debajo de un paraguas el domingo 4 de octubre a las 17:00 horas en la Plaza San Roque.

La puesta desarrolla una alegoría donde siete peculiares reptiles alérgicos al consumismo transforman la rutina urbana en un espacio de convivencia y motivan a los habitantes a defender la alegría colectiva frente a la amenaza de un empresario egoísta.