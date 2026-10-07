Montan La Tiendita de los Horrores

Los días 16 y 18 de octubre, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez se montará el musical La Tiendita de los Horrores bajo la dirección general y vocal de Alfredo Moreno, “Cato”.

En entrevista para Cuarto Poder, el creador del grupo CAD Colectivo Artístico Disidente aseguró que están retomando una obra ya existente y que en su años tuvo mucho éxito. Ahora la están montando y agregando nuevos elementos para hacer una propia versión de este clásico.

“Nosotros somos un colectivo artístico disidente. Entonces nos importa mucho que se hablen de temas que suelen hablarse muy poco. Justamente el tema central de esta obra es ver hasta donde te lleva la ambición para conseguir algo, incluso si esto tiene que ver con mejorar tu vida”, refiere “Cato”.

De igual forma, explica que la puesta en escena tendrá dos funciones por día, con elencos diferentes, ya que durante la etapa de audiciones se dieron cuenta de que Chiapas tiene mucho talento y no quisieron dejar a nadie fuera de este musical.

“En Chiapas hay gente muy talentosa, pero tenemos un problema, que muchos grupos artísticos no tienen el conocimiento de cómo funciona el cerebro de personas que son parte de alguna disidencia. Aprenden de manera distinta, a ritmos diferentes, con dinámicas variadas, diferentes a lo tradicional que estamos acostumbrados a ver en la escuela de teatro en general”, expuso.

Alfredo Moreno detalló que La Tiendita de los Horrores es una obra que fue adaptada al teatro, pues primeramente se dio a conocer como una cinta en los años 80, que luego se volvió de culto. Posteriormente fue llevada al teatro y estrenada en Estados Unidos, y luego vino a México.

Destacó que en estas cuatro funciones el público conocerá la historia de Seymour Krelborn, un joven solitario y torpe que trabaja en una florería. Él está secretamente enamorado de su compañera de trabajo, Audrey, una mujer noble pero con baja autoestima y que sufre el maltrato de su novio, un dentista sádico llamado Orin.

Sin embargo, su suerte cambiará cuando comience a alimentar a una planta carnívora que necesita sangre humana para poder existir. El dilema vendrá cuando Seymour tenga que decidir si seguir con su fama o parar lo que él mismo comenzó.