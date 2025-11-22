Montan original de La leyenda de Rudel

La versión original de la ópera La leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, fue recuperada y se presentará, bajo la dirección concertadora de Benoit Fromanger, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, los días 7, 9 y 11 de diciembre, reviviendo una obra fundamental del romanticismo nacional.

La pieza narra la historia del trovador medieval Jaufré Rudel, quien se enamora platónicamente de la condesa de Trípoli y, movido por ese amor idealizado, emprende un largo viaje para conocerla. Sin embargo, luego del trayecto arriba enfermo y muere en sus brazos tras confesarle su devoción.

Estrenada el 1 de noviembre de 1906 en el teatro Arbeu y presentada por primera vez en Bellas Artes el 23 de octubre de 1952, La leyenda de Rudel es una obra que fusiona la tradición musical europea con la sensibilidad lírica mexicana.

En entrevista, Rennier Piñero, director de escena del montaje, detalló que la ópera se divide en tres episodios, que transcurre a lo largo de una hora y 20 minutos y que fue escrita por Castro en la madurez de su vida, entre 1904 o 1905, la cual estrenó un año después, aunque el compositor fallecería al poco tiempo, en 1907, a los 43 años.

También destacó que la música de Castro “sostiene la capacidad de dibujar con un bisturí de diamante las atmósferas propias de cada conflicto y de cada situación dramática que nos plantea”. Incluso, “es capaz de caracterizar, con una precisión encomiable, los rasgos de cada uno de los personajes, presentárnoslos a través de un motivo y ver cómo ese motivo éste se desarrolla y eso genera una música profundamente conmovedora, emocionante y efectiva en su comunicación con el público”.

Protagonistas

El elenco está conformado por Dante Alcalá (Geoffrey Rudel), Jennifer Velasco (Segolaine), Gabriela Flores (condesa de Trípoli), Ricardo López (Peregrino), Juan Marcos Martínez (capitán) y Gerardo Antonio Rodríguez (mensajero).

Finalmente, se detalló que, para el rescate de esta obra, se contó con el trabajo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim), institución que realiza la edición crítica de La leyenda de Rudel, bajo la coordinación y cuidado de la doctora Elena Kopylova.