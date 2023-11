Montaner anuncia su retiro indefinido

Después de más de 30 años activo en los escenarios y la escena musical, Ricardo Montaner tomó la decisión de hacer una pausa en su carrera y darse espacio para disfrutar de los suyos, al menos eso fue lo que el cantante reveló en pleno concierto.

Actualmente, Montaner, de 66 años, se encuentra de gira por Latinoamérica y fue durante su última presentación, en Costa Rica, donde sorprendió a su público al anunciar su retiro indefinido.

Ante más de 10 mil asistentes el intérprete de “La cima del cielo” y “Me va a extrañar” explicó que a esta altura de su vida siente la necesidad de estar más tiempo de su familia y retomar algunas actividades que su carrera lo ha obligado a postergar: “Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, dijo el cantante.

Aunque no especificó cuándo es que podría comenzar esta pausa, todo parece indicar que no tiene planes de regresar pronto, pues ante los gritos y la negativa de sus fans agrego: “No sé cuándo volveré”.

Tras estas declaraciones, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se han hecho esperar y, a pesar de que todavía no hace oficial su retiro, le han pedido que no se olvide de ellos y le prometa que en algún punto retomará su carrera: “Tómate tiempo con tu familia, pero, por favor, prohíbete retirarte”, “espero tu regreso con ansias”, “tengo el corazón estrujado, pero es necesario parar y disfrutar de lo que has cosechado”, “descansa, carga las pilas que nosotras te esperamos”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

Además de su faceta musical, Montaner se ha estrenado como empresario y estrella de reality show, uno de sus últimos proyectos fue la serie de Disney en la que mostraba el día a día de su familia, incluyendo a su famoso yerno, el cantante Camilo.