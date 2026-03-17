Montarán la historia de Itzelina

Itzelina y los rayos de sol es la obra seleccionada que se presentará en el 18º Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños, Niños y Adolescentes, que se presentará el próximo 28 de marzo en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez.

A través de sus redes sociales, el recinto informó que la pieza fue elegida por su calidad artística, pertinencia temática y viabilidad escénica. La puesta en escena invita a las infancias a vivir una experiencia llena de imaginación, creatividad y emoción.

Amapola Teatro es el grupo que presentará la función, contado con la participación de la actriz Priscila Morales López.

Teatro para infancias

El 18º Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños, Niños y Adolescentes es una iniciativa que se implementará en toda la República Mexicana.

Mediante un comunicado, la titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “llevar teatro a las infancias y adolescencias en las entidades amplía el acceso a la cultura desde edades tempranas y coloca la formación de públicos como una tarea pública prioritaria”.

Para este año esperan la asistencia de 15 mil espectadores, gracias a que la oferta se expande a 30 entidades federativas.

Sobre la obra

Itzelina y los rayos de sol es una obra de teatro basada en el cuento homónimo de Luis Antonio Rincón García, con el cual obtuvo el Premio Internacional de Cuento Corto infantil Amei Waece.

La historia narra cómo una curiosa niña llamada Itzelina sube a una montaña para atrapar los rayos del sol con una malla, pero aprende a compartirlos tras entender que la naturaleza y los animales también los necesitan.

Amapola Teatro es un grupo escénico del estado de Chiapas, enfocado en el teatro de títeres y objetos, que busca construir historias dirigidas a infancias. Para los interesados, la obra se presentará a las 12:00 horas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. La entrada es libre.