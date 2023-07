En fechas pasadas, trascendió que Cristián de la Fuente y Pablo Montero se enfrentaron a golpes por andar de “ojosalegres” con su compañera Candela Márquez. Ahora fue la propia actriz española quien desmintió ser la manzana de la discordia entre sus compañeros de escena.

La tercia de luminarias se presentaba en la obra de teatro Los amantes perfectos y mientras Cristián y Pablo mostraban su amistad ante los medios de comunicación, Candela llegó a completar el trío y demostrar que entre ellos no había mala vibra ni malas actitudes.

Pero fue en el estacionamiento del teatro donde captaron a la ibérica. ¿Cómo te sientes ante todo el escándalo con Pablo y con Cristián? y ella afirmó: “No hubo ningún escándalo”.

“¿Anduviste con los dos? ¿Por qué se pelearon?”, la cuestionó el representante del programa Chisme No Like. “Eso es lo que pasa cuando a la gente le encanta el morbo, pero no pasó nada”, reafirmó la actriz.

Ante lo que sería el reencuentro por los ensayos de la obra, Márquez asintió que “no hay por qué sentirme nerviosa. Nos vamos a encontrar como compañeros, no hay nada más”, puntualizó.

Finalmente, cuando le mencionaron sobre el video que circula de Montero, el cual tuvo sexo con seis mujeres en distintas horas en un cuarto de hotel, la española se quedó sorprendida. “¿Te libraste de ser la séptima?”, le cuestionaron y solo se echó a reír ante la noticia.

A su vez, durante las cien representaciones de Los amantes perfectos, Montero y De la Fuente desmintieron la supuesta pelea con un beso. Incluso, las luminarias comenzaron a bromear con la pelea. “Le dejé morado un ojo y él me sacó un diente”, señalaron.

Sobre la versión de su salida de la puesta en escena, Candela señaló que esto solo fue una coincidencia con un rumor, pues se sabía que ella saldría en algún momento por un proyecto que tenía pendiente.