Montserrat habla de salud de Andrade

Montserrat Oliver, famosa conductora de televisión, compartió una actualización del estado de salud de Yolanda Andrade pues durante el fin de semana se dio a conocer un video de la famosa saliendo de las instalaciones donde graba Montse & Joe, mostrando dificultad para hablar.

Oliver también dio a conocer cómo se llevarán a cabo las grabaciones de los siguientes programas de la emisión que ambas conducen y reveló si están pensando en reemplazar a su compañera.

¿Cómo se encuentra de salud Yolanda Andrade?

Montserrat Oliver habló para el programa de televisión De primera mano, y reveló que este 2024 ha sido uno de los años más complicados para Yolanda Andrade en cuestiones de salud pues constantemente ha presentado algún tipo de recaída que causa preocupación; sin embargo, al parecer, todo va mejorando.

La también modelo explicó que la salud de Yolanda Andrade después de la crisis que presentó la semana pasada va mejorando pues ya hasta compartió, fotografías de ella en sus redes sociales, donde luce mucho mejor. En la misma entrevista, Montserrat, Oliver externó su apoyo a su amiga. “Ha sido un año difícil en cuestión de salud para Yolanda y para mí también, me preocupa. Ha estado duro, va mejor, la vi en redes, estoy muy feliz y emocionada”, contó.

¿Reemplazarán a Yolanda Andrade en Montse & Joe?

Respecto a alguna posible modificación del programa que ambas conducen para un cable, Montserrat Oliver explicó que hasta el momento no está contemplado cancelarlo y que la transmisión se lleva a cabo con normalidad.

Además, negó que estén pensando en reemplazar a Yolanda Andrade, pues explico que cuando su compañera no se puede presentar a grabar uno de los programas recibe el apoyo de conductores invitadas, pero no están contemplando reemplazarla. “La veo mucho mejor, todo va bien, ‘Montse y Joe’ sigue viento en popa, cuando no puede venir, tengo que hacerlo sola con el apoyo de más invitados. Es irremplazable”, sentenció.

Montserrat Oliver no quiso ahondaren detalles de índole médica relacionados a Yolanda Andrade, pues explicó que prefiere que sea la misma presentadora quien informe a la prensa de lo que ocurre con su estado de salud.