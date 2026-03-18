Montserrat no dejará sola a Yolanda

Ni en los momentos más difíciles, Montserrat Oliver se ha apartado de Yolanda Andrade, y si bien la conductora reconoce que acompañar a su amiga Joe en la enfermedad no ha sido nada sencillo, no piensa apartarse de ella, pues es una amistad de años las que las precede y que las sigue manteniendo unidas.

Montse fue captada en su llegada al aeropuerto de CDMX, luego de su estancia temporal en Monterrey, donde condujo el exitoso evento Ring Royale. Satisfecha por el resultado del espectáculo creado por Poncho de Nigris, Oliver volvió a la ciudad para retomar sus compromisos cotidianos, entre ellos, las grabaciones de Montse & Joe, el programa que coconduce con Andrade.

Fue a propósito de la salud de Yolanda, diagnosticada con la enfermedad de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que Venga la alegría cuestionó a Oliver acerca del proceso que su colega ha atravesado, ya no sólo desde que supo cuál era la enfermedad que la aquejaba, sino desde el 2023, cuando un aneurisma cerebral la llevó a ser hospitalizada. A partir de ese momento, su vida cambió de forma radical.

En ese tenor, Montse mostró admiración por el talante con que Joe se ha enfrentado a la adversidad. Sin embargo, la magnitud que alcanza el amor e incondicionalidad que siente es tal que nada de eso la he hecho desistir, y afirma que no hay manera de que deje de estar presente para su amiga.