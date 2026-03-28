Morelos lanza incentivos para cine

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Margarita González Sarabia, gobernadora de Morelos, junto con otros políticos y miembros de la comunidad cinematográfica, presentaron el nuevo fondo que el estado tendrá para incentivar las producciones audiovisuales en la región.

De acuerdo con el secretario de economía, el hecho es tan prefirió quedarse en el país en lugar de atender otros asuntos internacionales. En su turno al micrófono apuntó que este es el primer paso para un bien mayor. “Ese fondo duplica todas las producciones o lo que se invirtió en 2025. Como un acelerador a gran escala, con los 80 millones de pesos, el impacto, en términos de posibilidades de producción audiovisual, crece, suponemos en tres, cuatro o quizá cinco veces. Algo muy relevante para el estado y todo el país”, señaló.

Uno de los puntos más fuertes del estímulo fiscal, que además está apoyado por el Imcine, es el cash rebate que, según lo explicado, regresará el 20 por ciento de los gastos directos de las producciones, así como el 30 de logística.

La construcción de dos estudios en el estado también será uno de los primeros pasos del gobierno para impulsar a la zona como una ideal para las grandes productoras, aunque estarán listos hasta 2027.

Un espacio muy buscado

“Los estudios ya nos colocan en un nivel muy alto en el tema de la cinematografía, pero ya están las cartas compromiso de las inversiones y ya en un año estaremos viendo los primeros las primeras construcciones al respecto”, explicó Sarabia.

Aunque asegura que en este año ya se tiene demanda por parte de mega producciones que se han visto atraídas por el cash rebate y se anunciarán próximamente. Morelos, apunta Margarita ya era un lugar muy solicitado por grandes compañías, pues, se producen entre 50 y 60 materiales anualmente, mismas que en 2025 dejaron una derrama de 39.2 millones de pesos, los que se espera se vean multiplicados hasta en cinco. “Anualmente se producen entre 50 y 60 películas que nosotros apoyamos directamente, pero también hay otras que llegan por su cuenta directamente a locaciones. Estamos hablando de que podamos, como decía el secretario, irnos al doble, al triple o hasta el quíntuple en temas de producciones”, remarcó.