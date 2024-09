Mori dejó la bebida

Bárbara Mori se siente bendecida y afirmó que lleva 14 años sin probar alcohol, etapa que cataloga de las más negras en su vida cuando quedó atrapada en el vicio.

En una charla para el podcast Sensibles y chingonas, de la escritora Romina Sacre, la protagonista de la telenovela Rubí confesó que después de la dura infancia que vivió, con el paso del tiempo descubrió que estaba adquiriendo el mismo problema con la bebida que su padre, por lo que tomó la tajante decisión de dejarlo de un día para otro. “Mi papá era alcohólico y él se ponía muy violento. Por eso nos maltrataba tanto y nos golpeaba físicamente. Pero él tenía un alcoholismo distinto al mío. Yo tomaba, pero no me ponía así. A mí me pasaban otras cosas. Y la peda era súper cagada y era súper divertida”, contó.

En otra parte de la entrevista, la intérprete reveló que luego de tocar fondo con las bebidas etílicas, decidió rehabilitarse. “O sea, gracias a que yo estaba alcoholizada, de pronto se me venía el ‘blackout’, y lo que sucedía no te quiero ni contar. Y la tercera vez que me pasó eso, dije ‘¡basta!, si no me cuido yo, nadie me va a cuidar’”, agregó.

Mori agradece que su círculo social no la haya segregado por esta decisión, además de aplaudir que sus amigos respetaran totalmente que ya no iba a volver a consumir alcohol. “La gente empieza a ver que ‘ah, OK, ella sí tomó su decisión’. Entonces, empiezas a generar una reacción en la gente que hasta tú misma te sorprendes, porque, pues te cuesta trabajo decir la verdad, te cuesta trabajo decir que no, te cuesta trabajo no caerle bien a la gente”, manifestó.

Bárbara expresó que, a más de 14 años de haberse alejado del alcohol, se siente una mujer plena en todos los sentidos, pues descubrió el amor propio. “Cuando dices ‘no a esto porque me hace mal’, te reafirmas ahí porque lo más importante es tu bienestar. Es un compromiso con tu bienestar, así el mundo se caiga a pedazos”, sentenció la actriz.