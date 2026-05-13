Mortal Kombat II va por el realismo

La princesa Kitana, interpretada por Adeline Rudolph, toma un papel central dentro del universo de la cinta Mortal Kombat II en la lucha por el destino del Earthrealm (la Tierra) y el Netherrealm (el inframundo).

Rudolph aseguró que interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia representó una experiencia especial en su carrera debido al trasfondo emocional que acompaña a Kitana en la trama.

“Estos personajes tienen su propia historia tanto en los juegos como en la película. Poder portar el disfraz de Kitana, un personaje fuerte, de la realeza y majestuosa, fue toda una alegría”, señaló la actriz.

Defensores

En Mortal Kombat II, los defensores del Reino de la Tierra deben participar en una última batalla, esta es sangrienta y tiene como fin derrotar al régimen oscuro de Shao Kahn, que pretende conquistar nuestro mundo.

Al mismo tiempo, el filme profundiza en los conflictos familiares y en la búsqueda de venganza de Kitana tras el asesinato del rey Jerrod a manos de Shao Kahn, interpretado por el actor Martyn Ford.

En esta entrega los campeones de la Tierra se unen a la estrella de la televisión de acción, que no vive su mejor momento, Johnny Cage, encarnado por Karl Urban, todo con el fin de verse las caras en el torneo oficial contra las fuerzas oscuras.

“Recuerdo la presión cuando fui elegido. Le conté a mi hijo con quien jugaba el juego que era mi primera introducción a Mortal Kombat y le dije: ‘soy Johnny Cage’, y ellos me decían ‘Uf, gran base de fans’”, comentó Karl Urban.

Una ficción con equidad de género

Basada en los personajes creados por Ed Boon y John Tobias, la nueva cinta también intenta equilibrar la representación femenina dentro del universo cinematográfico de la saga.

“Quería rebalancear esta representación femenina, por eso añadimos a Kitana, Sindel y Jade. Eso fue muy importante. Hay muchos personajes femeninos increíbles en Mortal Kombat. Fue cuestión de introducirlos y ver lo que tenían que ofrecer”, explicó James Wan, productor de la película.

A diferencia de la primera entrega, esta nueva cinta coloca a varias de las guerreras más populares del videojuego en el centro de la historia.

Además, el director Simon McQuoid muestra no solo la estética característica que cautivó a los millones de seguidores del videojuego en la década de los 90, sino que recrea los estilos de combate inspirados directamente en los movimientos clásicos de la saga.

Mortal Kombat II apuesta esta vez por una narrativa basada en la intensidad lograda gracias al realismo de sus combates.