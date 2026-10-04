Mosasaurus: el gigante que dominó los mares

El Mosasaurus fue un reptil marino que vivió durante el Cretácico Superior, hace aproximadamente entre 92 y 66 millones de años. Pertenecía a los mosasaurios, un grupo de reptiles adaptados completamente a la vida en el océano. A pesar de su enorme tamaño y apariencia parecida a la de un monstruo marino, el Mosasaurus no era un dinosaurio. Era un reptil, más estrechamente relacionado con los lagartos y las serpientes actuales.

Su cuerpo era largo y musculoso, con una cola poderosa que utilizaba para impulsarse por el agua. Tenía cuatro extremidades transformadas en estructuras parecidas a aletas, que le ayudaban a maniobrar y mantener la estabilidad mientras nadaba. Una de sus características más impresionantes era su mandíbula. Estaba equipada con numerosos dientes grandes, afilados y curvados, capaces de sujetar y desgarrar a sus presas.

Su dieta incluía peces, tortugas marinas, aves marinas y otros reptiles. Algunos mosasaurios incluso podían alimentarse de otros miembros de su propio grupo.

Los mosasaurios tenían una característica muy particular: su mandíbula inferior podía presentar cierta flexibilidad, lo que les permitía abrir enormemente la boca y tragar presas de gran tamaño. Algunos mosasaurios tenían dientes adicionales ubicados en el techo de la boca. Estos ayudaban a sujetar y dirigir a sus presas hacia la garganta.

Los mosasaurios llegaron a convertirse en algunos de los principales depredadores de los océanos durante los últimos millones de años del Cretácico.

Aunque al principio los mosasaurios tenían antepasados terrestres, con el paso de millones de años evolucionaron para vivir en el mar.

Sus cuerpos alargados y sus extremidades transformadas en aletas les permitían desplazarse eficientemente por el agua. Su poderosa cola era fundamental para generar velocidad y perseguir a sus presas.

Los fósiles encontrados en diferentes partes del mundo muestran que los mosasaurios estuvieron ampliamente distribuidos. Sus restos han aparecido en regiones que actualmente se encuentran muy alejadas entre sí, demostrando que estos reptiles dominaron numerosos ambientes marinos.

¿Cómo desapareció?

El Mosasaurus desapareció hace aproximadamente 66 millones de años, durante la gran extinción que acabó con los dinosaurios no avianos y con muchas otras especies.

El impacto de un enorme asteroide en la región de la actual península de Yucatán provocó cambios ambientales drásticos. La disminución de la luz solar, el enfriamiento global y el colapso de muchas cadenas alimenticias afectaron gravemente a los ecosistemas marinos. Los mosasaurios estuvieron entre los grandes depredadores que desaparecieron durante este acontecimiento.

Un monstruo que realmente existió

Durante mucho tiempo, los fósiles del Mosasaurus parecían pertenecer a criaturas imposibles. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento ha permitido reconstruir mejor la historia de estos gigantes.

Hoy sabemos que no era un monstruo mitológico, sino un extraordinario reptil que dominó los mares durante millones de años.

Aunque ya no existen, sus fósiles permiten imaginar cómo era un océano completamente diferente al actual, en el que enormes reptiles nadaban entre otros animales prehistóricos.

El Mosasaurus es un recordatorio de que nuestro planeta alguna vez estuvo habitado por criaturas tan impresionantes que parecen sacadas de una película… pero que realmente caminaron —o, en este caso, nadaron— sobre la historia de la Tierra.