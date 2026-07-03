Moscas llama a la conexión emocional

Hace casi cinco meses, Bastian Escobar arrancó sonrisas en la Berlinale, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, cuando sin pena, saltándose cualquier protocolo, gritó ante el público: “¡Arriba Tehuantepec!”, expresión que dio la vuelta al mundo.

En esos momentos el chico de apenas 10 años había salido de su casa meses antes hacia la Ciudad de México para filmar Moscas, de Fernando Eimbcke y había tomado un vuelo de más de 10 horas para recorrer cerca de 10 mil kilómetros y apoyar la cinta en la sección oficial de la justa cinematográfica. “Fue para representar a todo mi país, a mi ciudad”, recuerda ahora orgulloso este niño oaxaqueño de 10 años.

¿De qué trata?

En la cinta, que llega a salas mexicanas, Bastian da vida a un niño que llega escondido, con su papá, a alquilar un departamento que compartirán con Olga (Teresa Sánchez, La camarista), ella es la dueña del espacio, una mujer solitaria, inmersa en su rutina, que pasa por un momento doloroso y quien vive frente a un hospital.

La llegada del pequeño hace que el personaje femenino tenga que enfrentar algo que no quiere y esto es la conexión con otras personas. Moscas consiguió los premios del Jurado Ecuménico y el Berliner Morgenpost de la prensa y puso a su niño estelar en la mira mundial. “Yo actué por mi abuelito que está en el cielo, porque lo quiero mucho y es mi ángel de Dios que me dio mucho ánimo en todo”, dice convencido Bastian.

Aborda ahora duelos y pérdidas

Es la primera historia en que Eimbcke (Temporada de patos y Lake Tahoe) deja de lado a personajes adolescentes, abriendo la puerta para abordar las pérdidas y la condición humana desde la perspectiva de alguien maduro y de alguien que apenas va comenzando a vivir. “Oscar Wilde decía que donde hay dolor, hay un lugar sagrado, y eso se me quedó grabado. Aquí era retratar el dolor, pero hacerlo con honor. El tono está combinado con humor, a un niño no le han apagado la fantasía y eso es maravilloso”, comenta Eimbcke.

El guión, que coescribió con Vanessa Garnica (Olmo), lo tenía en un cajón desde hace tiempo. Pero él mismo, acepta, necesitaba recorrer más camino de vida para entender bien lo que iba a contar. Y cuando llegó Bastian, de entonces ocho años, dice sin pena, “reaprendió” a hacer cine. “Un niño va a responder con una acción concisa, clara y contundente y eso es la dramaturgia, teníamos unos diálogos que decíamos vamos a ganar el Nobel (risas), pero Bastian no los decía y no porque no quisiera o no le interesara, sino porque no le hacían sentido y era lógico”, recuerda Eimbcke.

Realidad y ficción se encontraron

Cuando la película se filmó, Teresa, la coprotagonista, acababa de enfrentar la pérdida de su esposo y de alguno de sus hermanos. Y el proceso de rodaje fue, dice, una buena manera de seguir adelante con su vida. “El personaje toma una decisión drástica a partir de un dolor muy grande y hay seres que viven así, son como una sombra. Pero para mí estaba siendo un ejercicio de vida, decía ‘por ellos, en honor a ellos, voy a vivir bien’”, expresa.

Moscas fue filmada en el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), la unidad habitacional ubicada en la colonia Del Valle, frente al Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México. La película fue adquirida por Mubi en su vertiente de distribuidora de cine independiente para su llegada a salas cinematográficas este fin de semana. Posteriormente llegará a su plataforma streaming.

El reparto se completa con Hugo Ramírez, en el papel del papá del niño y Enrique Arreola, conocido por su actuación en la película Párpados azules.