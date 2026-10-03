Motel demuestra que no está de paso

Las canciones de Motel ya no suenan como hace 15 años y Rodrigo Dávila lo reconoce sin problema. Para él y Guillermo “Billy” Méndez, eso para nada significa haber perdido su lugar en la música.

A 20 años de sus inicios, ambos dicen haber aprendido a mirar su carrera más allá de reproducciones, listas o momentos de mayor popularidad.

“Ni siquiera sabría cómo darte cuenta de una banda que esté en la cúspide de conexión de sus canciones con el público, ese termómetro no te lo sé leer. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que las canciones que hemos sacado a lo largo de estos 20 años se han mantenido ahí; obviamente no suenan tan duro como hace 15 años, pero permanecen y eso es muy emocionante”, dice Rodrigo.

Esa relación con temas de otras épocas atraviesa también Atemporal, proyecto en el que Motel revisa parte de su repertorio y recupera canciones con las que se identificaron alguna vez, como “¿Y todo para qué?”, de Intocable, y “La Playa”, de La Oreja de Van Gogh.

“La clave aquí fue la voz de Rodrigo. Él empezó a darles vueltas porque es importante que le quede en su registro, que le acomode la canción”, detalla Billy.

El paso de los años, dice Rodrigo, también modificó la relación del grupo con quienes los escuchan. Saben que hay una nueva generación que gana espacios dentro del pop y que creció con sus canciones.

“Estamos entrando en una especie de etapa de nostalgia. Ahorita viene una camada de chavillos, la escena se está cocinando bien chida, hay varios artistas nuevos que están ahí como en la batalla. Lo que pasa con nosotros es que ya entramos en una especie del soundtrack de la vida de la gente”, señala.

Ese cambio generacional también se les presenta de manera directa. Billy recuerda una reciente sesión de composición con Bruses, quien le contó que las canciones creadas por él y Dávila estuvieron entre las que la impulsaron a dedicarse a la música.

“Estar vigentes toda la vida es imposible, porque siempre vienen nuevas camadas. Pero afortunadamente ya sentimos que encontramos un lugar en la escena del pop rock mexicano”, agrega el cantante.

El grupo prepara música nueva para 2027 y tiene programado un concierto el 12 de diciembre en el Teatro Metropólitan para seguir celebrando 20 años de carrera.