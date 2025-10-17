MR. D logra un debut exitoso

El fenómeno urbano de La Cuchilla sigue creciendo y anuncia sus próximas presentaciones en la Ciudad de México. Después de tres semanas del lanzamiento de su primer sencillo “Green Iceee”, el artista urbano MR. D ha superado las 150 mil reproducciones en Youtube, consolidándose como una de las revelaciones más prometedoras del género en México.

Este logro cobra aún más relevancia al tratarse de su primer lanzamiento independiente, hecho desde cero, sin disquera y con un equipo de trabajo emergente que ha logrado posicionar el tema de manera orgánica entre el público joven.

Lanzado el pasado 19 de septiembre, “Green Iceee” es una fusión fresca de rap, trap y reguetón, inspirada en la vibra del underground de los años 80 y 90, pero con una visión actual. Producido por DJ Arcas en Amargo Industries, el tema destaca por su ritmo envolvente y su lírica directa, que captura la esencia del barrio y la autenticidad de MR. D como artista.

Cada show ha sido una oportunidad para demostrar su energía escénica, su carisma y la identidad de un artista que combina baile, rap y composición con la naturalidad de quien ha crecido entre música, esfuerzo y calle.