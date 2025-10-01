MrBeast incendia las redes con desafío

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, es uno de los creadores de contenido más populares y vistos de la actualidad. Su canal de Youtube supera los 440 millones de suscriptores y en Instagram acumula más de 77 millones de seguidores.

Sin embargo, el pasado 27 de septiembre el youtuber compartió en sus redes sociales un video que se volvió tendencia en cuestión de horas. En las imágenes se observa a un hombre dentro de una casa en llamas, inicialmente atado, mientras intenta obtener dinero como parte del reto.

En los últimos meses, MrBeast ha sido objeto de críticas debido a sus videos, en los que ofrece sumas millonarias a personas dispuestas a participar en retos que ponen a prueba sus habilidades e incluso su resistencia física.

Debate

Su video más reciente desató debate en redes sociales: un concursante debía superar distintas pruebas que implicaban riesgos para su salud con el objetivo de ganar 500 mil dólares.

La grabación, publicada hace apenas dos días, acumula casi 50 millones de reproducciones y miles de comentarios cuestionando hasta qué punto puede llegar el entretenimiento digital.

Ante la polémica, Donaldson respondió en los comentarios del mismo video: “En caso de que exista alguna preocupación sobre la seguridad del concursante, quería mencionar que nos tomamos la seguridad muy en serio. Cada reto fue probado por varios especialistas, y contamos con un equipo de rescate completo de guardia, con bomberos, técnicos en emergencias médicas y buzos, equipados con una ambulancia y un camión de bomberos. Nuestro coordinador de especialistas hizo un trabajo increíble, como siempre, y ninguno de estos sistemas fue necesario. Solo quería ser transparente con ustedes, ya que vi cierta preocupación”, explicó el youtuber.

¿Quién es MrBeast?

MrBeast es un youtuber y empresario estadounidense que se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo. Su estilo se caracteriza por la producción de desafíos extremos, premios millonarios y proyectos filantrópicos.

Alcanzó fama global con videos virales como “$456,000 Squid Game In Real Life!”, que supera los 850 millones de vistas. Además, ha colaborado con Amazon Prime en la realización de Beast Games, un reality de competencia con más de 1,000 participantes y premios que alcanzan los 10 millones de dólares.

Más allá de su faceta digital, ha incursionado en los negocios con Feastables, su marca de chocolates orgánicos, y MrBeast Burger, una cadena de comida rápida disponible a través de delivery. Su combinación de filantropía, entretenimiento y emprendimiento lo han posicionado como un ícono de la cultura pop y el mundo digital.