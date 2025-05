MrBeast reparó una puerta en Calakmul

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, confesó que MrBeast reparó una de las puertas de la zona arqueológica de Calakmul, esto luego de volver a tocar el tema de la demanda en contra del “youtuber” que interpuso el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sansores explicó que esta reparación estaba pendiente ya que la institución aseguraba que no tenía recursos para llevarla a cabo. “Sucedió un detalle, allá en Calakmul, de una puerta que nos decían que no podían componer porque no tiene recursos el INAH, y de repente ellos (el equipo de MrBeast) en cuestión de horas la hicieron. Lo que pidieron en años, son detalles”, dijo en su programa Martes del Jaguar.

Asimismo, volvió a defender a MrBeast, y dijo que ayudó a posicionar a Calakmul a nivel mundial. También añadió que espera que todo sea un malentendido del INAH y de la Secretaría de Cultura. “Es muy importante el esfuerzo que él hace, se los pelean los países, y nosotros con toda la fe se lograron los permisos y requisitos, estuvimos presentes en todo el tiempo que duró la filmación, defendemos lo que pasó en Campeche y agradecemos que haya venido a estas tierras donde pocas veces recibimos solidaridad, al contrario, hemos recibido saqueo, él es inspiración, talento, motiva, habla de valores, sí tiene muchos millones, pero viene del esfuerzo y de ser creativo, hace magia, innovación, lo que aporta es inédito, por eso atrapa a los niños”, expresó la gobernadora.

Agregó que esta situación debe verse “con ventanas abiertas de oportunidad”, y espera que la Secretaría de Cultura lo entienda así.