MrBeast y sus premios exclusivos

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, volvió a romper las redes sociales tras compartir una imagen donde posa junto a todos los botones de Youtube que ha conseguido a lo largo de su carrera, incluyendo el exclusivo reconocimiento personalizado por alcanzar los 400 millones de suscriptores.

A través de una fotografía en la plataforma X, el influencer mostró todas las placas y botones que le han dado, agregando en la descripción: “Así es como lucen todos los botones de Youtube”.

Este gesto se dio luego de haberse convertido en el primer creador de contenido en alcanzar los 400 millones de suscriptores, lo que llevó a Youtube a desarrollar un botón especial para reconocer su histórico logro. Dicho premio fue entregado por el propio CEO de la plataforma, Neal Mohan. Actualmente, cuenta con todos los botones de reconocimiento existentes: Silver, Gold, Diamond, Ruby y Red Diamond, a los que ahora se suma esta nueva distinción, diseñada exclusivamente para conmemorar su impresionante cifra de suscriptores.

El éxito de MrBeast se ha destacado por sus proyectos sociales y filantrópicos, consolidándose como una de las figuras más importantes e influyentes dentro del internet, con un impacto que trasciende las redes sociales. Su trayectoria en la plataforma inició en el año 2012, donde publicaba videos sobre videojuegos y retos simples. De esta manera, gracias a su perseverancia y originalidad, su canal creció, incluyendo en su contenido retos extravagantes y sorteos millonarios, que lo posicionaron en la cima de Youtube.

Posteriormente, su fama en redes sociales lo llevó a incursionar en las causas sociales, organizando y financiando proyectos con fines humanitarios y medioambientales. Uno de sus proyectos más destacables fue el #TeamTrees en 2019, junto al exingeniero de la NASA Mark Rober, cuyo objetivo fue plantar 20 millones de árboles en todo el mundo, a través de la organización Arbor Day Foundation.

Actualmente lidera el proyecto #TeamWater, de la mano de Water Aid, una organización dedicada a proporcionar acceso agua potable. Este proyecto busca recaudar 40 millones de dólares para proporcionar agua potable a 2 millones de personas durante décadas.