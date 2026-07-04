MUAC cambia esquema curatorial

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) anunció un nuevo esquema dentro de su organización que cambiará la forma en que se hace la curaduría de su programa expositivo.

El recinto deja atrás el rol de curador en jefe para establecer una forma de trabajo “transversal, colaborativa y acorde a los desafíos del presente”. El recinto crea el puesto de subdirección curatorial, cargo que ocupará Alejandra Labastida, historiadora de arte que trabaja en el museo desde hace 18 años.

Esta nueva instancia deberá trabajar en coordinación con la dirección general, a cargo de Tatiana Cuevas, y la subdirección de programas públicos, encabezada por Julio García Murillo para definir de “manera colegiada” el programa del museo.

El recinto dice que se tendrá una perspectiva curatorial, académica y pedagógica “más amplia”. Esta forma de trabajo contemplará dos ejes estratégicos, que son una incubadora de proyectos arte-ciencia-humanidades y un programa de intercambio de ideas con aliados internacionales.