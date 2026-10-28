¡Muchas felicidades, Isabelita!

Entre sonrisas, abrazos y muchas muestras de cariño, César e Isabela celebraron el cumpleaños de su pequeña Isabel con una bonita reunión. La festejada disfrutó una ocasión muy especial, en la que recibió buenos deseos y el afecto de las personas que forman parte de su vida. En un ambiente lleno de alegría, compartió momentos inolvidables con sus seres queridos, quienes se unieron a la celebración para hacer de ese día un recuerdo muy especial.