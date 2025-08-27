¡Muchas felicidades, Israel!

Una tarde llena de diversión pasó el pequeño Israel con motivo de su cumpleaños. Para esta ocasión tan especial las temáticas elegidas fueron Spiderman y Bob Esponja. La decoración estuvo muy colorida, alusiva a sus personajes favoritos, y hubo muchas sorpresas para los mas pequeños. Amigos acompañaron al festejado y entre juegos, risas y un sinfín de momentos inolvidables compartieron la alegría de celebrar un año más. Las piñatas, los dulces y la tradicional partida de pastel no podían faltar esa tarde especial