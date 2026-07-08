¡Muchas felicidades, Mía!

Una tarde llena de diversión y alegría pasó Mía con motivo de la celebración de sus 13 años. Sus amigos se dieron cita para acompañarla en este día tan especial y disfrutaron una increíble fiesta con alberca, música a cargo de un DJ, un maravilloso set de fotos y muchas sorpresas. Entre risas, juegos y buenos deseos, los invitados entonaron “Las mañanitas” y llenaron de abrazos y felicitaciones a la anfitriona, quien se mostró muy feliz de compartir este importante momento con sus seres queridos