¡Muchas felicidades, Paty!

Con una reunión íntima, cargada de emoción, risas y recuerdos, Paty fue festejada por sus seres queridos, con motivo de su sexagésimo quinto cumpleaños. El escenario elegido para tan especial ocasión fue un acogedor salón de fiestas de la ciudad, que se vistió de gala para albergar el cariño de varias generaciones. La celebración quedará grabada en la memoria de todos los asistentes como un día inolvidable, lleno de júbilo y reconocimiento para una mujer cuyo legado más importante es, sin duda, su familia