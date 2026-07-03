Muchas felicidades, Paty

Paty celebró un año más de vida de una manera diferente y llena de energía, rodeada del cariño de sus amigas, quienes la acompañaron en un conocido centro fitness para disfrutar una divertida clase de cardiobaile. Entre música, ejercicio y muchas sonrisas, siguieron cada una de las rutinas y compartieron una mañana llena de entusiasmo y convivencia. Al finalizar la activación, el tradicional pastel, los bocadillos y las felicitaciones fueron el complemento perfecto para hacer de este festejo un momento inolvidable