Muere actor de La fea más bella

Conrado Osorio murió a los 49 años, tras luchar contra el cáncer de colon por casi dos años. El actor colombiano es recordado por su actuación en varias telenovelas y obras de teatro en México.

Su hermano Jhon Jairo Osorio confirmó la noticia a través de un mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó a Conrado con mucho amor. “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, se lee.

Osorio participó en la serie Padres e hijos y en varias obras de Silvia Pinal, así como en telenovelas de Televisa como Amarte es mi pecado, Duelo de pasiones, La fea más bella y En nombre del amor. En cine participó en filmes como Hombres a la carta, Olímpica amistad, La profecía de los justos y Guardián de las sombras.

Su última publicación

Conrado Osorio compartió con sus seguidores los detalles de su enfermedad, cómo fue su proceso y de qué manera se estaba recuperando. El 26 de octubre posteó lo que sería su última publicación, la celebración de su cumpleaños 49 junto a su familia en el hospital.

El actor, quien siempre se mostró con ánimos y actitud para salir adelante, se dijo agradecido. “En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre, que se haga tu voluntad”, escribió.

En dicho material, su familia le cantó “Las mañanitas”, le llevó un pastel y lo apapacharon mucho. Falleció en una clínica de Medellín, luego de que el cáncer colorrectal que padecía hiciera metástasis en todo su organismo.