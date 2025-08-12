Muere actor de La rosa de Guadalupe

El 10 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez, a los 38 años. Su muerte se debió a un aneurisma cerebral, de acuerdo con la información proporcionada por su agencia de representación I Am This.

Con un breve mensaje en Instagram, la agencia despidió al famoso: “Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón”. De igual forma, la familia del actor se pronunció al respecto, agradeciendo los mensajes de consolación recibidos.

Con 175 mil seguidores en Instagram, Juan Carlos Ramírez contaba con una gran comunidad de fanáticos en redes sociales, quienes lo admiraban por su trayectoria profesional y carisma natural. Su última publicación en redes sociales fue en Instagram, el pasado 8 de julio, dónde compartió con sus seguidores algunas fotografías profesionales.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Actor es conocido por su papel de “Chivo” en Rosario Tijeras. Su carrera en el mundo de la actuación inició en 2018, con su debut en la miniserie Puño limpio. Participó en distintas telenovelas, además de Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe, Esta historia me suena y Un día para vivir.