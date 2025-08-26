Muere actor de Los Soprano

Jerry Adler, actor de cine, televisión y teatro, falleció este sábado 23 de agosto de 2025, en su casa en la ciudad de Nueva York, a los 96 años, según confirmó su publicista. El histrión será recordado, especialmente, por su papel como Herman “Hesh” Rabkin, consejero de Tony Soprano en la exitosa serie de HBO Los Soprano.

Le sobreviven su esposa, la psicóloga Joan Laxman, con quien se casó en 1994, y sus hijas Alisa, Amy, Laura y Emily.

De Broadway a la pantalla

Nacido en Brooklyn en 1929, Jerry Adler pertenecía a una familia ligada al mundo escénico, aunque no debutó como actor hasta pasados los 60 años. Antes de ello, trabajó como director de escena y supervisor de producción en algunas de las obras más importantes de Broadway, como Of thee I sing y My fair lady (1956), donde colaboró con Julie Andrews y Rex Harrison.

En los años 90 dio un giro inesperado a su vida cuando un amigo lo invitó a un casting para la película The Public Eye de 1992. Desde entonces inició una segunda carrera, ahora como actor, que lo llevaría a ser parte de producciones televisivas y cinematográficas de gran relevancia.

En televisión, alcanzó notoriedad gracias a sus papeles en Los Soprano, The good wife, Rescue me y Transparent. También interpretó a personajes memorables en Mad about you, Northern exposure, Broad City, Til death y Living with yourself.

En cine participó en películas como Manhattan murder mystery de 1993, In her shoes de 2005, Synecdoche, New York de 2008 y A Most violent year de 2014, consolidando una filmografía tan diversa como entrañable.

Después de décadas tras los reflectores, Adler solía bromear sobre lo paradójico que fue volverse famoso después de los 60. “Pasas toda tu carrera entre bastidores y nadie sabe quién eres. Luego haces televisión y de repente todos conocen tu cara. Es muy raro”, declaró en 2017.

En 2024, publicó sus memorias Too funny for words: backstage tales from Broadway, television, and the movies, donde compartió anécdotas de toda su trayectoria.