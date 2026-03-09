Muere actor de Pulp Fiction

Stephen Hibbert, recordado por su aparición en la película Pulp Fiction, falleció a los 68 años. La noticia fue confirmada por sus hijos Greg, Ronnie y Rosalind en una declaración al medio TMZ. “Nuestro padre, Stephen Hibbert, falleció inesperadamente esta semana. Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia. Muchos lo extrañarán profundamente”, expresaron.

De acuerdo con el reporte, el actor murió a causa de un ataque cardíaco el lunes 2 de marzo mientras se encontraba en Denver, en el estado de Colorado, EE. UU.

¿Quién fue Stephen Hibbert?

Hibbert es recordado por interpretar a The Gimp en el filme dirigido por Quentin Tarantino en 1994 y protagonizado por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y L. Jackson. El personaje, que aparece vestido con un traje de cuero negro y sin diálogos, formó parte de una de las escenas más inquietantes de la cinta.

En una entrevista concedida en 2024 a AARP, el famoso relató que durante la audición debía representar una dinámica de amo y esclavo frente al director de casting, lo que implicaba recibir órdenes y “humillarse”. Recordó entonces que sintió que se había preparado toda su vida para una oportunidad como esa.