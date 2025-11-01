Muere actor Floyd Roger Myers Jr.

Formó parte de una de las series más exitosas de los 90, donde compartió créditos con Will Smith, ahora el nombre de Floyd Roger Myers Jr. acaparó los titulares por su repentina muerte. De acuerdo con información publicada por TMZ, el histrión conocido por su papel en El Príncipe del Rap falleció a causa de un infarto.

La noticia fue dada a conocer por la madre de Roger, Renee Trice, quién reveló al medio estadounidense que el deceso ocurrió la madrugada del miércoles en la casa del actor, en Maryland. Trice también explicó que Roger Myers Jr. sufrió varias complicaciones de salud en los últimos años, incluidos tres ataques cardíacos; además estuvo en contacto con él la noche anterior a su muerte.

Tras su partida, la familia del histrión abrió una página en internet para pedir ayuda económica al público y cubrir los gastos de su muerte. “Era un padre entregado, un hermano cariñoso y un amigo cuya bondad, alegría y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron”, escribieron.

Trayectoria

Floyd inició su carrera cuando apenas tenía nueve años, interpretando a la versión más joven de Will Smith en la serie El Príncipe del Rap. Posteriormente asumió el papel de Marlon Jackson en la miniserie de televisión Los Jackson: un sueño americano.

Myers tuvo un papel en un episodio del efímero drama televisivo Young Americans en 2000 y, lejos de la pantalla, ayudó a fundar la organización Fellaship Men’s Group, dirigida a hombres que buscan reconectarse con su propósito de vida.