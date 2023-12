El actor Kamar de los Reyes, famoso por su papel de Raúl Menéndez en el videojuego Call of Duty: Black Ops II y como Antonio Vega en la telenovela One life to live, falleció en medio de las festividades navideñas en Los Ángeles.

Nacido en San Juan, Puerto Rico, De los Reyes tenía 56 años y perdió la vida luego de una corta batalla contra el cáncer, según confirmó el publicista de su esposa a Variety.

Kamar se crió en Las Vegas antes de mudarse a Los Ángeles en la década de los 80 para perseguir su sueño de ser actor. Desde joven mostró un gran interés en el canto y el baile. Su debut en el teatro off-Broadway fue en 1994, interpretando a Pedro “Roadman” Quinn en Blade to the heat. Posteriormente, participó en una producción de La tempestad de William Shakespeare en 1995, junto a Patrick Stewart.

De los Reyes alcanzó la fama en la televisión con su papel en One life to live, donde interpretó a Antonio Vega desde 1995 hasta 1998, y luego de 2000 a 2009. Su personaje, inicialmente condenado a cadena perpetua por asesinato, fue liberado al revelarse que actuó en defensa propia. La trama dio un giro cuando se descubrió que Antonio era en realidad hijo del hermano de Carlotta Vega, su madre adoptiva.

En el mundo de los videojuegos, de los Reyes dejó huella como el antagonista Raúl Menéndez en Call of Duty: Black Ops II. El personaje, un traficante de armas y terrorista nicaragüense, es central en la narrativa del juego, ambientado en un futuro distópico del año 2025. También retomó este papel en Call of Duty: Black Ops IV y Call of Duty: Vanguard.

Su carrera incluyó participaciones en películas como Nixon, The cell y Salt, y en series de televisión como Sleepy Hollow, The rookie y All American. Además, de los Reyes había filmado roles en la próxima serie limitada de Hulu Washington Black y en la serie de Marvel, Daredevil: born again.

Según People, De los Reyes deja un legado de talento y pasión por las artes. Su muerte ha conmocionado a fans y colegas, quienes lo recuerdan como un artista versátil y un padre amoroso. Le sobreviven esposa, la actriz Sherri Saum, y sus hijos Caylen, Michael y John.